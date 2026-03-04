Banca Cf+, con Opa acquisito il 70% di Banca Sistema

L’offerta di Banca Cf+ su Banca Sistema si chiude con 56.883.308 azioni Banca Sistema conferite, pari al 70,372 per cento delle azioni oggetto dell’offerta e del capitale, pari al 69,047 per cento dei diritti di voto. I risultati definitivi, comunicati da UniCredit Bank GmbH, confermano i dati provvisori resi noti il 27 febbraio. L’offerta, il 18 febbraio scorso, era stata aumentata da 1,80 a 1,89 euro. Risulta avverata quindi la condizione soglia al cui raggiungimento era subordinato il perfezionamento dell’offerta. Il pagamento verrà corrisposto per 1,432 euro in contati il 6 marzo e per 0,458 euro entro 6 mesi con 23 azioni KK. Il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni per le sedute del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026.