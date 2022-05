Banca di Credito Popolare, approvato il bilancio d’esercizio 2021. Confermata la solidità patrimoniale

E’ stato approvato a larga maggioranza il Bilancio dell’esercizio 2021 della Banca d Credito Popolare. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’istituto di Torre del Greco nella quale si precisa che il bilancio si “chiude con un utile netto di € 3,1 milioni e indici di solidità patrimoniale, CET 1 e TCR Phased-in 15,61% (15,06% Fully Loaded), ampiamente superiori al requisito regolamentare “SREP” del 13,65%, fissato dalla Banca d’Italia”. L’assemblea ordinaria dei soci si è tenuta il 30 aprile scorso con intervento dei soci “esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.228. I soci hanno pertanto conferito delega con le istruzioni di voto allo Studio Legale Gianni & Origoni, quale rappresentante resignato dalla banca”.

L’Assemblea, prosegue la nota, “ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,16 per ciascuna azione in circolazione, oltre a € 150 mila destinati al fondo di beneficenza (secondo le disposizioni dell’art. 55 b Statuto Sociale), nonché di fissare per l’esercizio 2022 in € 18,80 il prezzo dell’azione determinato per la finalità di rimborso agli eredi di soci deceduti (ai sensi dell’art.7 S.S.)”.

E’ stato inoltre dato il via libera al documento sulle “Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale” che recepisce quanto disposto dal Decreto n. 169 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) sul “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”.

L’Assemblea ha ulteriormente approvato la nuova Policy sulle “Politiche di remunerazione e incentivazione” che recepisce le novità introdotte dalla direttiva UE 2019/878 (Capital Requirements Directive o anche CRD V) e tiene conto delle proposte di revisione degli orientamenti in materia di politiche e prassi di remunerazione emanati dall’EBA.

L’assemblea ha eletto l’intero Collegio Sindacale e il Collegio dei probiviri. Ecco i nomi:

COLLEGIO SINDACI

Effettivi: Rosa Cocozza, Massimo Giusepe Tipo, Corrado Cuccurullo

Supplenti: Rosaria Cerrone, Roberto Raiola

COLLEGIO PROBIVIRI

Effettivi: Gennaro Malinconico, Giuseppe Sbarra, Cesare Santovito, Carlo Vittorioso, Aurelia Di Cristo

Supplenti: Massimo Spera, Gennaro Marrazzo

“Il Presidente – si legge infine nella nota – ha ricordato che la Banca ha provveduto alla pubblicazione della Dichiarazione Non Finanziaria 2021 (approvata dal Cda il 12 aprile 2022) diventata ormai un importante tassello di un più ampio processo che, attraverso i concetti di Sostenibilità, sta pervadendo vari ambiti aziendali: governance, strategie, gestione dei rischi, offerta di prodotti/servizi. Il documento, disponibile alla sezione Sostenibilità del sito www.bcp.it, evidenzia l’impegno profuso sulle tematiche ESG attraverso la realizzazione di numerosi progetti a favore dell’Ambiente, della Comunità e del territorio”.

Al termine della riunione, il Presidente Mauro Ascione ha ringraziato i soci per la diffusa partecipazione, per il tramite del rappresentate designato ed ha espresso a nome dell’intero Consiglio, un sentito apprezzamento al Direttore Generale Felice Delle Femine ed a tutti i dipendenti per gli ottimi risultati conseguiti e per il consueto impegno profuso.