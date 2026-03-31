Banca di credito popolare, utile trplicato nel 2025: balzo a 12,5 milioni

Il Consiglio di amministrazione della Banca di credito popolare (Bcp) approva il bilancio 2025, che si chiude con un utile netto di 12,5 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 4,7 milioni del 2024. Nel corso dell’anno, spiega una nota dell’Istituto, la banca ha proseguito il percorso previsto dal piano industriale 2024-2028, migliorando efficienza gestionale, struttura patrimoniale e qualità del credito.
Le masse complessive si attestano a 5,2 miliardi (+0,5%), con raccolta diretta in aumento a 2,5 miliardi e prestiti alla clientela stabili a 1,79 miliardi. In crescita il margine di intermediazione (+2,6% a 108 milioni), mentre cala il margine di interesse (-5,6% a 75 milioni).
In netto miglioramento gli indicatori di qualità dell’attivo: i crediti deteriorati lordi scendono del 17% a 119,1 milioni, con copertura al 47,26%. L’Npe ratio lordo cala al 6,7% (dall’8,1%) e quello netto al 3,3% (dal 5%). Migliora anche il Texas ratio, al 34%.
Rafforzata la solidità patrimoniale, con fondi propri a 185 milioni e Cet1 al 16,7%. Il patrimonio netto sale a 203 milioni (+17%), mentre la liquidità resta su livelli elevati, con Lcr al 187% e Nsfr al 139%.
“L’esercizio 2025 evidenzia un significativo rafforzamento della banca”, ha dichiarato il presidente Mauro Ascione. Il direttore generale Mario Crosta sottolinea invece come i risultati rappresentino “una base solida” anche in vista del rebranding e delle prossime fasi di sviluppo.