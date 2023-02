Banca d’Italia, le previsioni di Visco sull’inflazione

“Sono convinto che la credibilità delle nostre azioni non si preservi mostrando i muscoli di fronte all’inflazione, ma dando continuamente prova di saggezza ed equilibrio. A tal fine, è indispensabile un’attenta valutazione quantitativa dei rischi e dei loro effetti. Allo stesso modo, non credo che una recessione sia inevitabile per ridurre l’inflazione”. Lo dice il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in un intervento al Warwick Economics Summit dal titolo “Politica monetaria e ritorno dell’inflazione”. “I recenti sviluppi nell’area dell’euro e negli Stati Uniti, nonché le indagini e le aspettative del mercato sono confortanti in questa prospettiva, in quanto si prevede che l’inflazione scenderà rapidamente al 2 per cento nel contesto di un rallentamento temporaneo”, aggiunge.