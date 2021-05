Banca d’Italia, Visco: La ripresa già c’è. Il Pil crescerà oltre il 4%. Ritornare gradualmente alla normalità

“L’attività produttiva si sta ora rafforzando. Nel corso dei prossimi mesi, con il prosieguo della campagna vaccinale, vi potrà essere un’accelerazione della ripresa. Secondo le nostre indagini più recenti le imprese già pianificano un deciso aumento degli investimenti; le famiglie appaiono più caute, ma con la normalizzazione della situazione sanitaria e la riduzione dell’incertezza l’elevato risparmio accumulato potrebbe gradualmente tradursi in maggiori consumi. Nella media dell’anno l’espansione del pil potrebbe superare il 4 per cento”. Ad affermarlo è il Governatore di Bamkitalia, Ignazio Visco, nelle sue Considerazioni finali sul 2020.

La crisi più grave dai tempi della seconda guerra mondiale

“La pandemia ha avuto in tutto il mondo un costo altissimo in termini di vite umane. Il suo contenimento ha richiesto restrizioni alle libertà individuali e ha condizionato in modo profondo la vita di tutti. Per molti ha determinato la perdita dell’occupazione; ha modificato i rapporti interpersonali, le modalità di studio, di produzione e lavoro, di impiego del tempo libero”. sottolinea il governatore della Banca d’Italia ricordando che “sul piano economico la recessione che ne è conseguita è la più grave dalla fine del secondo conflitto mondiale” con un calo del Pil globale nel 2020 pari al 3,3 per cento, anche se “con effetti eterogenei tra aree geografiche, settori produttivi, imprese e famiglie”. “Ancora più ampia, quasi del 9 per cento, è stata la caduta del commercio internazionale, caratterizzata da una temporanea interruzione delle filiere produttive, cui si è associato un forte calo dei flussi turistici” ricorda Visco che evidenzia come “la perdita di occupazione ha colpito in misura più marcata i giovani, le donne, i lavoratori precari”.

Superare il blocco dei licenziamenti

“Cesseranno quindi il blocco dei licenziamenti, le garanzie dello Stato sui prestiti, le moratorie sui debiti. E andrà, gradualmente ma con continuità, ridotto il fardello del debito pubblico sull’economia. Bisogna essere preparati ai cambiamenti di cui abbiamo contezza e pronti per rispondere agli eventi e agli sviluppi inattesi, come dolorosamente ci insegna l’epidemia che ci ha tutti colpito”.

Ritirare gradualmente le misure a sostegno di famiglie e imprese

“La risposta delle politiche economiche – secondo il governatore della Banca d’Italia – deve continuare a essere coordinata e coerente; le misure di sostegno alle famiglie e alle imprese andranno ritirate con gradualità e solo quando il miglioramento del quadro congiunturale si sarà sufficientemente consolidato e l’incertezza significativamente ridotta”.

Il Covid ha ridotto in miseria più di 100 milioni di persone

Per le gravissime ripercussioni economiche della crisi aperta dal coronavirus, afferma Visco, “si stima che sia tornato a salire, per la prima volta in oltre 20 anni, il numero delle persone che nel mondo versano in povertà estrema, pari oggi, secondo la Banca mondiale, a circa il 10 per cento della popolazione, con un incremento di oltre 100 milioni nell’ultimo anno”.

Clima di elevata incertezza determinato dalla pandemia

“Questo scenario resta tuttavia circondato da un’elevata incertezza, legata soprattutto all’evoluzione della pandemia e al ritmo diseguale delle vaccinazioni tra le diverse aree del mondo: ne potrebbero derivare marcate divergenze nell’andamento delle economie e bruschi movimenti dei capitali”.