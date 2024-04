Banca Etica, raddoppia l’utile consolidato. Assemblea a Napoli (e online) il 28 aprile

Il gruppo Banca Etica ha chiuso il 2023 con un utile netto consolidato di 31,6 milioni di euro in forte crescita rispetto ai 17,2 milioni del 2022: è quanto emerge dal progetto di bilancio approvato dal Cda. Il bilancio – spiega una nota – sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea generale dei soci e delle socie convocata per il 18 maggio a Napoli, Valencia e online. La stessa assemblea sarà anche chiamata a votare una proposta del Cda di prevedere un aumento del sovraprezzo per le azioni della banca (ulteriori 2 euro per azione). L’andamento delle società del gruppo Banca Etica presenta nel 2023 un utile di 27,1 milioni di euro; Etica Sgr presenta utili per 8,4 milioni di euro mentre Cresud ha chiuso con utili per 57mila euro. L’Area Spagna (dove Banca Etica ha uffici a Bilbao, Barcellona, Madrid e Siviglia) ha chiuso con un utile netto di 3,8 milioni di euro. La forte crescita degli utili è legata, come per il resto del settore bancario, anche al significativo aumento dei tassi di interesse stabilito dalla Bce. “Banca Etica, come il resto del settore bancario, ha registrato un consistente aumento degli utili anche in virtù dei rialzi dei tassi di interesse stabiliti dalla Bce. – spiega il direttore generale Nazzareno Gabrielli – Coerentemente con il nostro statuto e con la nostra mission di banca popolare ed etica, l’aumento degli utili non si traduce in aumenti dei dividendi a vantaggio di pochi azionisti e nemmeno in maxi-bonus per i manager (in Banca Etica vige tra l’altro un limite massimo allo stipendio più alto che non può superare 6 volte lo stipendio più basso pagato a un collaboratore). Come sempre gli utili saranno interamente destinati alla capitalizzazione della banca nell’interesse di tutti i soci e clienti, con la sola eccezione di 500 mila euro che saranno destinati come liberalità alle attività di Fondazione Finanza Etica”.