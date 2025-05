Banca Generali, a Napoli il road show sulle nuove soluzioni d’investimento

Ha fatto tappa a Napoli il nuovo road-show sugli investimenti di Banca Generali. Nel capoluogo campano la terza private bank italiana ha incontrato oltre 200 professionisti della rete di consulenza, provenienti da tutto il territorio del Mezzogiorno. La tappa nella città partenopea è stata parte del ciclo di meeting con cui Banca Generali ha attraversato tutta Italia, per presentare le ultime novità in termini di offerta, tra cui nove nuove strategie di investimento, ovvero soluzioni per entrare gradualmente sui mercati azionari e la piattaforma previdenziale BG Previdenza Attiva Premium.

Le incertezze geopolitiche e commerciali, e in particolare la minaccia dei dazi americani, hanno frenato la crescita globale e riportato una notevole volatilità, non solo sulle Borse, ma anche tra valute e titoli di Stato.

“Sempre più grandi famiglie, imprese e professionisti del territorio della Campania e di tutto il Mezzogiorno chiedono alla nostra rete di consulenti strumenti e strategie in grado non solo di proteggere il patrimonio, ma anche di cogliere il valore e le opportunità che i mercati globali sanno esprimere”, spiega Marco Bernardi, vicedirettore generale di Banca Generali.

In particolare, l’attenzione verso l’asset class azionaria resta alta, nonostante la rinnovata volatilità di quest’anno, poiché i numeri mostrano la grande capacità dell’equity di creare di valore nel tempo, confermata anche dal rapido recupero dei mercati che in poche settimane hanno azzerato le perdite accumulate nelle sedute dopo il “Liberation Day” della Casa Bianca. I dati di Aipb, l’Associazione Italia Private Banking, segnalano come le azioni nel lungo termine riescano a sprigionare oltre il 10% di rendimento annuo contro il 4% del reddito fisso.

“La capacità di combinare pianificazione finanziaria a lungo termine con elementi di protezione sarà sempre più un valore aggiunto nel panorama dei mercati”, dichiara Bernardi, che non dimentica la vicinanza al territorio, anche nel rapporto con le imprese dove la banca ricopre un ruolo da protagonista. “I nostri private banker sono attivi ogni giorno sul territorio, sedendosi al fianco dei clienti, tra cui si contano grandi professionisti e imprenditori, per supportarli nelle scelte più importanti nella pianificazione sia del patrimonio familiare, sia per il futuro dell’azienda, senza conflitto di interesse e in pieno allineamento di obiettivi”.