Banca Generali si espande in Campania, nuova succursale a Nola

Banca Generali rafforza la presenza in Campania con una nuova succursale bancaria a Nola. martedì 3 dicembre è stato alzato il sipario sulla nuova filiale nel Palazzo Mercury, in via San Massimo (ang. Variante SS 7 bis). All’inaugurazione dello sportello – nella zona del Sales Manager di Rete Sud Corrado Liguori – è intervenuto, oltre allo stesso Liguori, anche Marco Bernardi, Vicedirettore Generale di Banca Generali. “Siamo lieti di poter inaugurare questa bellissima filiale. In uno scenario di mercato ricco tanto di opportunità quanto di rischi, noi vogliamo rafforzare la nostra presenza sul territorio, investendo nelle persone per rispondere alla domanda di protezione e consulenza che ci arriva dalle famiglie. Questo spazio serve proprio per offrire al meglio ai nostri clienti tutte le soluzioni e gli strumenti utili ai loro bisogni. Continuiamo a credere nel valore delle persone e nella relazione di fiducia, coscienti che la nostra professione ha una responsabilità sociale e per questo continuiamo non solo a consolidare la nostra presenza sul territorio, ma anche a espandere le iniziative al fianco della comunità”, ha commentato Marco Bernardi, Vicedirettore Generale di Banca Generali.

Questo taglio del nastro, si egge in una nota, “risponde alla volontà della banca di rafforzare la sua presenza in un’area dinamica. Dopo la recente inaugurazione degli uffici di Sorrento, in quest’ottica il gruppo dà continuità al progetto di avere maggior capillarità sul territorio, aumentando la prossimità alla clientela già esistente e aprendo le porte a nuove famiglie e imprese che necessitano di supporto. La Campania rappresenta un’area in continua crescita per Banca Generali Private, un territorio dinamico a cui viene data grande attenzione. Dalla fine del 2020, la raccolta nella regione è cresciuta di quasi il 30%, raggiungendo un valore di masse in gestione di oltre 5 miliardi, a conferma del forte bisogno di consulenza che caratterizza il risparmio locale in questa particolare fase storica, grazie a una squadra di 156 private banker. La provincia di Napoli rappresenta il cuore della regione in termini di raccolta, con masse passate da 2,5 miliardi a 3,3 miliardi di euro, grazie al lavoro sul territorio di 104 banker (un gruppo in crescita rispetto agli 86 professionisti di fine 2020)”.

Banca Generali è presente con 13 presidi in Campania, tra succursali e uffici di consulenza, e distribuiti su sette località: Napoli, Caserta, Salerno, Benevento, Castellamare di Stabia, Nola e Piano di Sorrento.