Banca Ifis, Geertman nuovo Ceo per accelerare la digitalizzazione

ROMA (ITALPRESS) – L’amministratore delegato di Banca Ifis Luciano Colombini ha comunicato la propria intenzione di rinunciare al proprio mandato di consigliere, anche delegato, di amministrazione da aprile 2021 nella capogruppo e da aprile 2022 nelle controllate in cui a oggi ricopre un ruolo. La decisione è stata annunciata a seguito di accordi con il socio di controllo della Banca La Scogliera S.p.A..

La decisione sarà formalizzata in una riunione consiliare prevista per il prossimo mese di febbraio e avrà effetto dall’Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare sul progetto di bilancio 2020.

“L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria una forte accelerazione del processo di sviluppo e digitalizzazione della Banca attraverso l’individuazione di un manager in possesso delle competenze necessarie e al quale verrà anche richiesto di sviluppare sinergie tra le diverse linee di business della Banca, ulteriormente ampliatesi di recente”, si legge in una nota.

Per queste ragioni, La Scogliera ha raggiunto con Frederik Geertman le intese necessarie a permettere il suo ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis a far data dal prossimo mese di febbraio e l’assunzione della carica di amministratore delegato con effetto dall’assemblea di bilancio di aprile 2021.

“Desidero ringraziare Luciano Colombini per il lavoro svolto nel corso del suo mandato. La capacità di anticipare le nuove tendenze e le esigenze del mercato è insita nel DNA di Banca Ifis, che oggi è pronta a cogliere la sfida di un nuovo processo di crescita e di digitalizzazione attraverso la prevista nomina di Frederik Geertman a nuovo Amministratore Delegato, che sono certo porterà ulteriore valore alla Banca e a tutti i suoi azionisti”, spiega Sebastien Egon Fùrstenberg, presidente di Banca Ifis.

“Con il contributo decisivo di tutte le professionalità presenti in Banca Ifis e grazie al supporto costante degli azionisti, ad aprile riterrò concluso positivamente il mio mandato, in un periodo caratterizzato da eventi straordinari a livello globale, come la pandemia Covid-19 – spiega Luciano Colombini -. Sarò felice di poter continuare a contribuire allo sviluppo della Banca come componente del Consiglio di Amministrazione delle controllate del Gruppo, mettendo a disposizione della società la mia esperienza e le mie competenze”.

