Banca Investis apre una filiale a Napoli. Gennaro De Pascale responsabile campano

Banca investis annuncia l’apertura della nuova filiale in Campania, a Napoli in via Depretis 51, “segnando – si legge in una nota diffusa dall’istituto – un’importante tappa nella sua strategia di crescita territoriale del Gruppo. L’apertura della filiale di Napoli si inserisce nel più ampio progetto di espansione delineato nel Piano Strategico 2024-2026″. Il presidio del territorio campano rappresenta l’impegno da parte del Gruppo Banca Investis nel consolidare la propria presenza in un nuovo segmento di clientela e in un territorio tradizionalmente ricco di imprese e imprenditori di spicco con cui inaugurare una nuova collaborazione, incluse iniziative culturali, sociali ed economiche a favore della città e del territorio circostante.

Il team della filiale napoletana sarà guidato da Gennaro De Pascale che ricoprirà il ruolo di Regional Head della Campania. De Pascale vanta una lunga esperienza in Ubs Gwm nel ruolo di senior banker con una parentesi nel ruolo di Regional Manager Campania per Finanza & Futuro Banca e come Responsabile Wealth Management Campania per Azimut.

Il resto del team sarà formato dai banker Giovanni Trapani e Giovanni Radicella. Giovanni Trapani, anche lui da Ubs Gwm dove è stato Investment Advisor e Client Advisor, mentre Giovanni Radicella è stato direttore di Santander Private Banking e, dal 2016 ha ricoperto la carica di Director in Ubs Gwm. Entrambi i banker saranno supportati da Ornella Manzo, responsabile Back Office della filiale. “L’apertura della nuova filiale a Napoli segna un passo decisivo nella nostra visione di crescita sostenibile e innovativa, delineata nel nostro Piano Strategico triennale. Non ci limitiamo ad ampliare la nostra Rete, ma puntiamo a generare valore tangibile per il tessuto imprenditoriale locale, stimolando nuove opportunità e collaborazioni – ha dichiarato Giovanni Schiaffino, Head of Private Banking di Banca Investis -. Napoli rappresenta per noi un polo strategico di grande potenziale, dove vogliamo essere protagonisti nel promuovere sviluppo e innovazione a beneficio dell’intera regione”.