Banca Mediolanum, nel 2025 la più alta raccolta di sempre

Nel 2025 Banca Mediolanum ha superato i record storici di raccolta. A dicembre la banca ha riportato una raccolta netta totale di 1,24 miliardi di euro con un totale di 11,64 miliardi da inizio anno. La raccolta netta in risparmio gestito ammonta a 885 milioni, con 9,06 miliardi YTD. I nuovi finanziamenti erogati ammontano a 399 milioni per 3,96 miliardi YTD mentre i Premi polizze protezione si attestano a 26 milioni per 246 milioni YTD. Banca Mediolanum inoltre rende noto che, grazie al buon andamento dei mercati e della gestione nel 2025, il contributo delle performance fees alle società del gruppo nell’esercizio appena concluso è stimato intorno a 256 milioni di euro, di cui 63,3 milioni già contabilizzati nei primi 9 mesi e circa 193 milioni da contabilizzare nel quarto trimestre. La banca segnala che nel medesimo esercizio, a seguito della sentenza n. 599 del 1° agosto 2025 della Corte di Giustizia Europea, è previsto il recupero di imposte Irap versate dalla capogruppo negli anni 2012-2024 per 140,1 milioni e minori imposte Irap per il 2025 pari a 17,2 milioni. Ai sensi delle disposizioni della Legge di Bilancio 2026 è previsto invece il versamento di 18,5 milioni per l’affrancamento della cosiddetta riserva sugli extraprofitti costituita nel 2023.