Banca Mondiale, si dimette il presidente David Malpass

Il presidente del Gruppo Banca Mondiale David Malpass ha annunciato a sorpresa che si dimetterà alla fine di giugno. Malpass ha dichiarato che si dimetterà il 30 giugno dopo aver guidato il gruppo per più di quattro anni, lo ha reso noto la banca di sviluppo con sede a Washington in un comunicato. “Gli ultimi quattro anni sono stati tra i più significativi della mia carriera”, ha dichiarato Malpass. “Dopo aver fatto molti progressi e dopo averci riflettuto a lungo, ho deciso di affrontare nuove sfide”. “Con i Paesi in via di sviluppo che si trovano ad affrontare crisi senza precedenti, sono orgoglioso che il Gruppo bancario abbia risposto con velocità, ampiezza, innovazione e impatto”, ha aggiunto Malpass. Malpass si dimetterà circa un anno prima della scadenza regolare del suo mandato. È stato pesantemente criticato per le sue dichiarazioni sul cambiamento climatico ed è stato accusato di essere un negazionista della crisi climatica. A settembre, l’economista statunitense ha evitato di rispondere alle domande se la combustione di combustibili fossili contribuisca o meno al riscaldamento globale, dichiarando invece: “Non sono uno scienziato”. Il capo della Banca Mondiale è stato pesantemente criticato per la dichiarazione, anche dalla Casa Bianca e dal ministro tedesco per la Cooperazione economica e lo sviluppo Svenja Schulze, che all’epoca la definì “irritante”. In seguito Malpass ha dichiarato di essersi pentito della scelta delle parole.