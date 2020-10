Popolare di Bari, gli azionisti votano il nuovo Cda. Si cerca una mediazione sui candidati

“La lista di candidati al Cda presentata da MCC non soddisfa le aspirazioni dell’azionariato reale”: a parlare è il notaio Matteo D’Auria, indicato tra i consiglieri in una delle due liste presentate dalla minoranza per la nomina al Cda della Banca Popolare di Bari. “In verità nessuno dubita dell’altissimo profilo istituzionale del dottor Gianni De Gennaro indicato da MCC a ricoprire il ruolo di Presidente del Cda… ma non è questo il punto. Fermo il diritto da parte di chi è titolare del 97% del capitale sociale di decidere la composizione maggioritaria dell’organo di amministrazione, ciò che si contesta è ‘ assenza di rappresentatività dell’ulteriore 3% dell’azionariato, azionariato poi che a giusto titolo può definirsi “reale” in quanto – provenendo dalla trasformazione dell’iniziale società cooperativa con fine prevalentemente mutualistico – rappresenta ancora oggi la grande parte dell’effettiva attività bancaria esercitata dall’istituto”. ” A tal fine – continua D’Auria – si chiede ai commissari straordinari l’immediata semplificazione del sistema di voto e così consentire ai soci medesimi di poter esprimere la propria volontà nella scelta delle liste anche recandosi direttamente nelle filiali della Banca”.