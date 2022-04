Banca Popolare di Bari, ok al bilancio 2021. Cristiano Carrus confermato Amministratore delegato

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Bari (Gruppo Mediocredito Centrale), riunitasi oggi ha approvato, si legge in una nota, “il bilancio al 31 dicembre 2021 oltreché il riporto a nuovo della perdita di esercizio, pari a euro 170.758.422, con il voto favorevole del 99,993% del capitale sociale intervenuto”. L’Assemblea ha inoltre approvato “le politiche di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2022 e preso atto dell’informativa in merito all’attuazione delle politiche per l’esercizio 2021, con il voto favorevole del 99,993% del capitale sociale intervenuto”. Infine, prosegue il comunicato, “con il voto favorevole, in entrambi i casi, del 99,990% del capitale sociale intervenuto, l’Assemblea ha provveduto ad integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione, deliberando la nomina di Cristiano Carrus quale membro del Consiglio, nonché la composizione del Collegio Sindacale, deliberando la conferma di Paolo Palombelli, quale Sindaco Effettivo, e la nomina di Gandolfo Spagnuolo quale Sindaco Supplente. A margine dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha infine rinnovato e confermato la nomina di Cristiano Carrus quale Amministratore Delegato della Banca.