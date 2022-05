Banca Popolare Vesuviana, da cooperativa a Spa: via libera dall’Assemblea straordinaria dei soci

E’ stata iscritta ieri, martedì 10 maggio, presso il Registro delle Imprese di Napoli “la deliberazione assunta dall’Assemblea straordinaria dei Soci di Banca Popolare Vesuviana Soc. Coop., tenutasi in data 30 aprile 2022 in prima convocazione, con la quale è stata approvata la trasformazione della Banca da “Società Cooperativa per Azioni” in “Società per Azioni” con la conseguente adozione di un nuovo testo di statuto sociale contenente le modifiche connesse alla trasformazione, tra cui quelle relative all’adozione di una nuova ragione sociale Banca Popolare Commerciale Spa”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’istituto. Il comunicato così prosegue: “I titolari di azioni della Banca Popolare Vesuviana e i soci che non hanno concorso all’approvazione della trasformazione, in quanto assenti, dissenzienti o astenuti (collettivamente, i “Soggetti Legittimati”), sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. b), del Codice civile (il “Diritto di Recesso”). Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dai Soggetti Legittimati nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e di seguito descritti”.