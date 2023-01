Banca Sella, come gestire il denaro in famiglia: via al conto corrente Circle

Banca Sella lancia una soluzione innovativa e completamente digitale per gestire il denaro in famiglia o tra persone che condividono le spese quotidiane. Si tratta di “Sella Circle”, un nuovo conto corrente che permette di collegare tra loro tutti i conti familiari, di un gruppo di amici o di coinquilini, monitorare via app tutte le operazioni di ogni singola persona e scambiarsi denaro in tempo reale via smartphone. Con Sella Circle è possibile costruire una rete di conti connessi per pianificare al meglio il budget familiare e avere una vista completa sulle diverse categorie di spesa di ogni componente. Questo nuovo conto corrente, che si può sottoscrivere direttamente online, mette a disposizione in maniera integrata, oltre ai servizi di internet e mobile banking, una carta di debito e una prepagata per ogni intestatario e la possibilità di aprire due ulteriori conti Start gratuiti il primo anno, bonifici istantanei e prelievi ATM gratuiti nonché una polizza Cyber per tutelare i membri della famiglia dai rischi informatici.

Per ogni ragazzo tra i 12 e i 17 anni, comprende anche Sella Junior, la carta prepagata realizzata esclusivamente con plastica riciclata dagli oceani, abbinata ad un’app per imparare a gestire via smartphone i primi risparmi, le cene con gli amici e gli acquisti online e in negozio. Sono, inoltre, disponibili alcuni servizi innovativi per la gestione dei risparmi come l’account aggregator, che permette di consultare le informazioni relative a tutti i conti di cui si è titolari, anche di altre banche, e il salvadanaio digitale. Una delle caratteristiche peculiari è la possibilità di analizzare via app in maniera approfondita le spese sostenute. Statistiche+ consente, infatti, di monitorare e gestire le entrate e le uscite di tutti gli intestatari del conto e dei conti collegati, selezionando una vista complessiva dei movimenti, per singola persona o, ancora, per più soggetti in contemporanea. È possibile, inoltre, associare i singoli movimenti alle persone coinvolte nella spesa, sia che si tratti di pagamento dell’affitto o di un regalo di compleanno.

Una speciale funzione permette di inviare e ricevere denaro istantaneamente sia tra tutte le persone che fanno parte del network Sella Circle sia con altri clienti di Banca Sella. Basterà selezionare dalla rubrica telefonica dello smartphone il nominativo del destinatario a cui si vuole trasferire una certa somma e l’invio avverrà in modo immediato. Il conto Circle prevede anche una polizza di protezione preventiva dei dati personali e dai rischi informatici. “Il cliente potrà usufruire, infatti – spiega Banca Sella in una nota -, di servizi di monitoraggio d’identità per verificare la presenza dei suoi dati personali su internet, disporre di un supporto per la rimozione di malware e virus, ricevere assistenza continua da un team di operatori specializzati e avere un anticipo per le spese di prima necessità in caso di blocco delle carte di pagamento a seguito di clonazione o operazioni sospette.