Banca Sella: Maurizio Sella lascia, Giovanni Petrella nuovo presidente

Milano, 30 ott. (askanews) – Giovanni Petrella è il nuovo presidente di Banca Sella. Maurizio Sella, considerando un progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute, ha deciso di lasciare la carica di presidente di Banca Sella, spiega un comunicato dell’istituto.

Maurizio Sella rimarrà componente del cda, continuando a dare in ogni caso il suo contributo e il suo apporto di esperienza e visione alla governance e alla crescita duratura e strutturale della banca e del gruppo Sella. Il cda di Banca Sella, preso atto della sua volontà, ha nominato nuovo presidente Giovanni Petrella, già presidente della capogruppo Banca Sella Holding e Preside della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Lo scorso aprile Maurizio Sella, compiuti 83 anni, “con spirito lungimirante – sottolinea la nota – e nel solco della tradizione imprenditoriale della famiglia che ha sempre privilegiato l’interesse dell’azienda e la sua capacità di innovare e crescere in modo solido, aveva ritenuto che fosse il momento giusto per favorire la sua successione alla presidenza della capogruppo, ruolo ricoperto a partire dal 2000”. In Banca Sella Maurizio Sella è stato amministratore delegato e direttore generale dal 1974 al 2002 e presidente dal 2000.