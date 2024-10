Banche, Buch (Bce): fusioni transfrontaliere possono dare benefici

Roma, 2 ott. (askanews) – “Su questo temi io non commenterò mai in pubblico su casi individuali, ma abbiamo una linea molto chiara su come trattiamo le fusioni trans frontaliere, con gli stessi standard di quelle nazionali e sappiamo che possono avere effetti benefici su economie di scala e diversificazione, possono anche portare a rischi e ovviamente questo è nelle nostre linee guida e valuteremo attentamente”. Così la presidente del ramo di vigilanza bancaria della Bce, Claudia Buch, durante una conferenza a Riga, in Lettonia, ha risposto a una domanda che le era stata rivolta sul caso Unicredit-Commerzbank.