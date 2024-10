Banche, Buch (Bce): non ostacoleremo fusioni transfrontaliere Ue

Roma, 2 ott. (askanews) – Sul rafforzamento del settore bancario nell’Unione europea “certamente quello che possiamo fare, come autorità di vigilanza, è non metterci di traverso a maggiori integrazioni trans frontaliere”. Lo ha affermato la presidente del ramo di vigilanza bancaria della Bce, la tedesca Claudia Buch durante una conferenza a Riga, in Lettonia.

“E quindi abbiamo chiarito nei dettagli come tratteremo le fusioni trans frontaliere, quali standard applicheremo, gli stessi standard delle fusioni nazionali, e qualunque cosa possiamo fare per assicurare che le attività trans frontaliere non vengano limitate, certamente la facciamo”, ha insistito.

Buch parlava in termini generali e non si riferiva ad alcuna operazione specifica, ma ovviamente le dichiarazioni giungono mentre è in primissimo piano la manovra di posizionamento sul capitale della tedesca Commerzbank da parte dell’italiana UniCredit. Dopo aver accumulato un 21% del capitale, diventandone primo azionista, UniCredit ha chiesto alla Vigilanza bancaria Bce, presieduta proprio da Buch, l’autorizzazione a salire fino al 29,9%.

Questo possibile assist indiretto di Buch arriva dopo le aperture già mostrate dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, che è stata ripetutamente interpellata sul caso UniCredit-Commerzbank. Le fusioni transforntaliere tra banche in Europa “sono auspicabili”, aveva affermato lunedì scorso durante una audizione al Parlamento Ue, anche se aveva puntualizzato che parlava in termini generali e non su specifiche transazioni. “Le fusioni che creano banche in grado di competere con altre istituzioni internazionali, anche americane o cinesi – ha detto – sono auspicabili”.