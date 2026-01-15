Banche, De Guindos: tassazione non freni credito e non mini stabilità

Roma, 15 gen. (askanews) – La tassazione sulle banche non deve frenare l’erogazione di credito e non deve creare problemi supplementari sulla stabilità finanziaria. È il parere della Banca centrale europea, espresso in varie occasioni, anche sul recente intervento dell’Italia nella manovra di Bilancio, ribadito dal vicepresidente Luis de Guindos, rispondendo a una domanda durante una audizione al Parlamento europeo.

“Il tema della tassazione sulle banche è stato sollevato anche su altre giurisdizioni, come sapete. Il nostro parere qui è che la tassazione sulle banche non deve compromettere il credito – ha detto -. E, secondo, non deve creare alcun problema supplementare in termini stabilità finanziarie. Come abbiamo sempre detto, non deve minare la stabilità finanziaria”.