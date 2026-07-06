Banche di credito cooperativo e sviluppo locale, domani a Napoli il Rapporto Svimez

Si terrà domani, martedì 7 luglio, dalle 9 alle 13, al Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova di Napoli, l’incontro “Banche di Credito Cooperativo, Istituzioni e Mezzogiorno. Un’agenda per lo sviluppo sociale e territoriale”.

Nel corso dell’iniziativa saranno presentati i risultati del Rapporto “Misurare il valore dei territori. Il Bcc Credit Index per i Comuni di Campania e Calabria”, realizzato da Svimez e dalla Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria al termine del progetto sviluppato dal Centro Studi della Federazione con la direzione scientifica di Svimez.

Lo studio offre un quadro dell’economia di Campania e Calabria, analizza l’attività di raccolta e impiego delle Banche di Credito Cooperativo e introduce il Bcc Credit Index, un nuovo indicatore pensato per misurare la competitività territoriale a livello comunale. L’indice è stato elaborato per tutti i 954 comuni delle due regioni, con l’obiettivo di fornire uno strumento di analisi utile a istituzioni, amministratori e operatori economici.

Il Rapporto sarà illustrato da Gaetano Vecchione, consigliere scientifico di Svimez. Nel secondo talk è previsto l’intervento del vicepresidente Gian Paolo Manzella.

Il programma