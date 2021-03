Banche e sindacato al tempo del Covid 19, domani webinar promosso da Unisin Campania

Si terrà domani, martedì 23 marzo, alle ore 16 la Web Conference “Lavoro,banche, territorio, sindacato: attualità e prospettive al tempo del Covid-19”, su piattaforma Zoom, organizzata da Unisin Regionale Campania con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli. “Abbiamo ritenuto opportuno organizzare, – afferma Massimiliano Iannaccone, presidente di Unisin Regionale Campania – in questo periodo così complesso a causa della pandemia da Covid-19, per il nostro Paese e per la regione Campania, un momento di incontro e confronto costruttivo per discutere di alcuni temi fondamentali per la vita delle persone e delle lavoratrici e dei lavoratori con i quali ci confrontiamo quotidianamente nel nostro lavoro di dirigenti sindacali di un settore, quello del credito, in prima linea sul territorio”. “Gli ambiti di discussione – aggiunge Bianca Desideri, segretario regionale responsabile di Unisin Regionale Campania anche con delega alle pari opportunità – toccano da vicino l’economia, il lavoro, l’azione del sindacato e, in particolare quello del mondo del settore bancario e esattoriale nei quali operiamo come dirigenti sindacali, l’istruzione e la formazione, le tante problematiche di un territorio complesso come quello della regione Campania. A discutere dei temi al centro dell’incontro saranno con noi politici, rappresentanti delle Istituzioni e dei media, docenti universitari, esperti (psicologi e avvocati) per un’analisi della situazione attuale e delle prospettive del dopo Covid”. “Sarà presente al dibattito – proseguono Massimiliano Iannaccone e Bianca Desideri – il segretario generale di Unisin Emilio Contrasto”. Interverranno: Gennaro Migliore, deputato, commissione Affari Esteri e comunitari, Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere; Isabella Bonfiglio, consigliera di parità della Città Metropolitana di Napoli; Ottavio Lucarelli, presidente Ordine dei Giornalisti della Campania; Domenico Falco, vicepresidente Ordine dei Giornalisti della Campania; Emilio Contrasto, segretario generale Unisin; Giuseppe Scalera, già senatore della Repubblica; Stefano Caldoro, già presidente della Regione Campania; Umberto Aleotti, docente di diritto internazionale Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (Ssml) di Maddaloni; Giovanna Mugione, dirigente scolastico I.S. “G.Marconi”, Giugliano in Campania; avv. Francesco Macleod, avvocato giuslavorista; Paolo Pappone, componente Comitato Unitario di Garanzia A.S. Mobbing e disadattamento lavorativo Asl Napoli 1 Centro; Assunta Landri, psicologa-psicoterapeuta, consulente Procura della Repubblica presso Tribunale di Napoli, Sportello d’ascolto QUIperTE Unisin Regionale Campania; Antonella Batà, docente di diritto Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Napoli “Federico II”. “Le esigenze dei territori, delle colleghe e dei colleghi che lavorano in banca sono alla continua attenzione del nostro lavoro quotidiano come sindacalisti”, concludono Andrea Brancaleone, Francesco Grandine e Luigi Sarro, vice segretari regionali di Unisin Regionale Campania, che interverranno portando testimonianze dal settore bancario.