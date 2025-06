Banche, Ecofin: trattativa su regole crisi (Cmdi) resta “difficile”

Roma, 20 giu. (askanews) – La trattativa per la revisione delle regole quadro europee sulla gestione delle crisi delle banche e l’assicurazione dei depositi (Cmdi) si conferma “difficile”, per quanto siano stati fatti dei progressi negli ultimi mesi. Lo ha riconosciuto il ministro delle Finanze della Polonia, Andrzej Domanski, il Paese che ha la presidenza di turno uscente dalla Ue, nella conferenza stampa al termine dell’Ecofin.

“Sei mesi fa (le presidenze di turno Ue durano appunto 6 mesi-ndr) mi era stato detto che il dossier Cmdi era difficile. E lo è – ha affermato -. Detto questo, sono contento che siamo riusciti a ottenere tanto con il Trilogo e mi sembra che ci stiamo muovendo più vicino a raggiungere un accordo con il Parlamento europeo”.

“E per aiutare a renderlo possibile incoraggiamo le delegazioni a mostrare ulteriori aperture sulla flessibilità. Il nostro obiettivo è chiaro: assicurare che qualunque accordo offra un bilanciamento attento tra le posizioni dei Paesi membri e al tempo stesso rifletta gli obiettivi del Parlamento europeo. Resta essenziale che va evitato di introdurre nuove questioni complesse nel pacchetto. E mentre sta emergendo il consenso sul finanziamento, prendiamo seriamente in considerazione le preoccupazioni per assicurare che i meccanismi siano prudenti e eccezionali, e non creino azzardo morale”. (fonte immagine: European Union).