Banche, Fabi partecipa alla Global Money Week: al via il progetto “Te lo dico cash”

Parte domani “Te lo dico cash” il progetto che la Fabi ha ideato per partecipare, per il sesto anno consecutivo, alla Global Money Week, iniziativa promossa dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), coordinata per l’Italia dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, e in programma dal 16 al 22 marzo in tutto il mondo. Giunta alla sua quattordicesima edizione, – spiega una nota Fabi – la campagna Ocse è volta a sensibilizzare i giovani, sin dalla tenera età, affinché siano finanziariamente competenti e con l’obiettivo di far acquisire loro, gradualmente, conoscenze e comportamenti necessari a prendere decisioni finanziarie sane e consapevoli. Una campagna di educazione finanziaria rivolta a giovani, studenti e lavoratori alle prime esperienze, alle prese con una delle sfide più concrete dell’età adulta: la gestione del primo stipendio. L’iniziativa si sviluppa in un evento online e in un percorso digitale articolato in cinque video, pensati per accompagnare i ragazzi nelle scelte economiche iniziali, spesso sottovalutate, ma decisive per il futuro. Ogni video affronta un tema chiave per capire cosa fare appena arriva il primo stipendio, le diverse forme di retribuzione, gli errori più comuni da evitare, la regola fondamentale per far durare di più i propri soldi, le tipologie di conti e carte su cui depositarli e con cui gestirli. L’obiettivo del progetto è diffondere consapevolezza finanziaria, fornendo strumenti semplici e pratici per capire, controllare e pianificare le proprie risorse economiche. I cinque video sono progettati specificamente per i social network: clip brevi, dinamiche e dal linguaggio immediato, con immagini e scritte animate pensate per catturare l’attenzione di un pubblico giovane e parlare la sua stessa lingua, senza tecnicismi, ma con contenuti concreti e affidabili.

Un progetto – spiega ancora Fabi – che unisce informazione, semplicità e contemporaneità, per avvicinare i giovani all’educazione finanziaria nel momento in cui ne hanno più bisogno. “Il primo stipendio rappresenta molto più di un semplice traguardo personale: è il momento in cui si entra davvero nella dimensione delle responsabilità economiche e delle scelte che incidono sul proprio futuro. Per questo l’educazione finanziaria è fondamentale, significa imparare a dare valore al proprio lavoro, gestire con equilibrio le entrate, distinguere tra bisogni e desideri e pianificare con consapevolezza i propri progetti di vita. In un contesto economico sempre più complesso, comprendere il funzionamento del risparmio, del credito e degli strumenti finanziari è una competenza indispensabile per non trovarsi impreparati davanti alle decisioni che riguardano il denaro. Come Fabi siamo convinti che queste conoscenze debbano diventare patrimonio diffuso e da anni promuoviamo iniziative di educazione finanziaria con l’obiettivo di fornire strumenti concreti ai cittadini e rafforzare la cultura della consapevolezza economica. È un investimento sul futuro delle persone e del Paese, al quale contribuiscono ogni giorno anche le lavoratrici e i lavoratori bancari, che con la loro professionalità accompagnano famiglie e imprese nelle scelte più importanti”, commenta il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. Oltre alla Global Money Week, la Fabi ha realizzato complessivamente 14 iniziative di educazione finanziaria dal 2018, tra cui otto in collaborazione con il ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui vanno aggiunte le sei realizzate con l’Ocse a livello globale a partire dal 2021.