Banche, Giorgetti: benefici da spread e rating, sostengano famiglie

Al Meeting di Rimini: sono elementi misurabili del nostro lavoro

Rimini, 23 ago. (askanews) – La discesa dello “spread” e i giudizi positivi “delle agenzie di rating” internazionali sono “elementi misurabili” del “lavoro” del governo, con “risultati positivi per le imprese, le famiglie e le istituzioni finanziarie”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al Meeting di Rimini. Il numero uno del Mef ha voluto però tirare “un piccolo pizzicotto alle banche” che, ha ricordato, “mutuano a condizioni più favorevoli: tutto questo deve tradursi poi alla fine in benefici concreti a favore delle famiglie”, ha concluso.