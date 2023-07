Banche, i crediti deteriorati delle famiglie raggiungono quota 15 mld

Sfiora i 15 miliardi di euro il totale delle rate non pagate da quasi 1 milione di famiglie italiane: l’aumento del costo del denaro, l’incremento dei tassi e la corsa dell’inflazione riducono il reddito disponibile e mettono in difficoltà i clienti delle banche nel rispettare le scadenze relative ai finanziamenti.

Complessivamente – riferisce uno studio della Fabi – i crediti deteriorati delle famiglie arrivano, a marzo 2023, a 14,9 miliardi. Nel dettaglio:

6,8 miliardi di mutui non pagati;

3,7 miliardi di credito al consumo non rimborsato;

4,3 miliardi relativi ad arretrati di altri prestiti personali;

5,7 sono sofferenze, cioè credito che la clientela non rimborserà più;

7,1 miliardi sono inadempienze probabili, vale a dire denaro che realisticamente le banche non recupereranno;

2 miliardi sono rate scadute, quindi posizioni debitorie meno a rischio.

Le difficoltà delle famiglie riguardano soprattutto i mutui a tasso variabile, particolarmente colpiti dall’aumento del costo del denaro portato dallo 0 al 4 per cento in 11 mesi: questa categoria di prestiti immobiliari vale in totale circa 140 miliardi e rappresenta un terzo del totale di 425 miliardi erogati.

Sul piano territoriale, in cima a questa particolare classifica, ci sono Lombardia e Lazio con un ammontare delle rate non pagate oltre i 2 miliardi. Campania, Puglia e Basilicata, Sicilia e Veneto superano il miliardo. Emilia-Romagna, Piemonte e Valle D’Aosta, e Toscana restano poco sotto il miliardo.