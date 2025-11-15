Banche, il 2025 è un anno d’oro per depositi e obbligazioni

A ottobre 2025 la raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) è risultata in aumento del 3,3 per cento su base annua, proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio 2024 (più 3 per cento nel mese precedente). Lo riporta il rapporto mensile Abi di novembre. La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, presenta un incremento di 90,7 miliardi tra settembre 2024 e settembre 2025 (19,5 miliardi famiglie, 17 miliardi imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). A ottobre 2025 i depositi, nelle varie forme, sono cresciuti del 2,8 per cento su base annua (più 3,1 per cento il mese precedente).