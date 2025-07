Banche, in Italia il divario salariale tra uomini e donne è invariato da 10 anni

Nelle banche italiane il divario salariale fra uomini e donne “è ancora uno scoglio da superare” ed è rimasto stabile negli ultimi 10 anni anche se presenta una situazione migliore di tanti altri paesi d’Europa come Francia e Germania. L’analisi condotta dal Centro Studi Uilca Orietta Guerra su oltre 20 istituti finanziari dell’Unione Europea evidenzia come la media sia del 23 per cento (26 per cento della Germania, 32 per cento della Francia) ma la situazione vari da gruppo a gruppo ed è scesa poco rispetto al 2014 quando era al 22,4 per cento. Nel 2024, spiega infatti la ricerca, i maggiori gruppi bancari italiani evidenziano un divario salariale di genere che va dal 28,56 per cento di Sparkasse all’11,35 per cento di Monte dei Paschi di Siena. Nel mezzo:

Intesa Sanpaolo registra il 25,8 per cento;

Credem il 24,29 per cento;

UniCredit il 20 per cento;

Banco Bpm il 16,6 per cento;

Bper il 14,54 per cento.

Differenza retributiva fra uomo e donna anche nel settore assicurativo: Reale Mutua al 29 per cento e il Gruppo Generali al 14 per cento. “Ridurre il divario retributivo è fondamentale per garantire alle donne indipendenza e autonomia e poter anche evitare situazioni di violenza economica, tra le cause delle troppe forme di violenze di genere. In Italia banche e assicurazioni si stanno impegnando per colmare questa disparità, inserendo nei propri piani industriali l’obiettivo di riduzione del gap salariale, oltre a quello della valorizzazione del personale femminile, ma i dati ci dicono che la strada è ancora lunga”, così il segretario generale Uilca Fulvio Furlan.