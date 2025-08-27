Banche, in Italia la desertificazione colpisce 13 milioni di cittadini

Il settore bancario sta attraversando una trasformazione profonda, spinto dalla digitalizzazione che rende molte operazioni più semplici e immediate, senza la necessità di recarsi in filiale. Tuttavia, proprio gli sportelli fisici stanno diventando sempre più rari sul territorio italiano, creando difficoltà a circa 13 milioni di cittadini che continuano ad avere bisogno dei servizi tradizionali. Questo fenomeno è noto come desertificazione bancaria e comporta numerose conseguenze.

Secondo un’analisi del Centro Studi Uilca Orietta Guerra, le persone più penalizzate sono quelle che vivono nelle aree interne, dove l’accesso ai servizi bancari è sempre più limitato. A incidere su questa tendenza sono anche fattori demografici come lo spopolamento delle zone rurali, l’invecchiamento della popolazione e i flussi migratori verso le città, che stanno cambiando il mercato del lavoro, i consumi e l’intero tessuto sociale del Paese.

Nel 2024 il sistema bancario ha registrato un’ulteriore riduzione degli sportelli: 101 unità in meno rispetto al 2023. In totale, le chiusure sono state 614, di cui 135 nelle aree interne. Le nuove aperture, invece, si sono fermate a 108 a livello nazionale, appena 34 delle quali proprio in questi territori. Gli esperti sottolineano che la desertificazione bancaria è strettamente collegata al progressivo spopolamento dei piccoli centri, un processo avviato ormai da tempo.

Alla fine del 2024, i comuni senza una filiale bancaria erano 3.380, con circa 4,6 milioni di residenti interessati. La situazione è peggiorata con la chiusura di 49 sportelli che rappresentavano l’unica presenza bancaria in altrettanti comuni delle aree interne. Questo ha portato a 1.980 comuni completamente privi di banche e a oltre 2 milioni di persone rimaste senza accesso diretto ai servizi finanziari. Le ripercussioni non sono solo economiche, ma anche sociali, con intere comunità sempre più isolate.