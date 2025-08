Banche italiane in linea o sopra Cet1 medio Ue in stress test Eba

Roma, 1 ago. (askanews) – Le maggiori banche italiane coinvolte nell’ultima tornata di stress test dell’Eba mostrano risultati per lo scenario avverso sostanzialmente in linea o molto superiori alla media del campione monitorato dall’autorità bancaria europea. Il “riferimento” è un coefficiente patrimoniale Cet1 al 12 percento, misurato a fine 2027 per l’insieme delle 64 banche coinvolte nella simulazione.

Secondo le tabelle fornite dalla stessa autorità, Intesa SanPaolo a fine 2027 disporrebbe di un Cet1 al 12%, UniCredit Cet1 al 12,50%, Mps Cet1 al 17,11%, Bpm Cet1 all’11,41%, Bper Cet1 al 14,10% e Iccrea Cet1 al 21,30%. (fonte immagine: EBA).