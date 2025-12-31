Banche, l’intelligenza artificiale mette a rischio 200mila posti di lavoro

L’intelligenza artificiale rischia di mettere a rischio 200mila posti di lavoro nel settore bancario in Europa entro il 2030. E’ quanto emerge da uno studio di Morgan Stanley citato dal ‘Financial Times’. La stima di Morgan Stanley, secondo cui il settore potrebbe tagliare il 10% dei posti di lavoro entro il 2030, “arriva mentre le banche si affrettano a ottenere i risparmi promessi dall’IA e a spostare una parte sempre maggiore delle loro attività online”. Secondo l’analisi condotta su 35 istituti di credito, i tagli sono più probabili nelle divisioni di ‘servizi centrali’ delle banche, che includono i ruoli di back office e middle office, oltre alle funzioni di gestione del rischio e conformità normativa. Nel complesso, le banche impiegano circa 2,12 milioni di persone, il che significa che una riduzione del 10 per cento si tradurrebbe in circa 212.000 posti di lavoro in meno. “Molte banche hanno indicato guadagni di efficienza derivanti dall’Ia e da un’ulteriore digitalizzazione nell’ordine del 30 per cento”, sostiene Morgan Stanley. Gli istituti di credito europei sono sottoposti a una forte pressione da parte degli investitori affinché trovino nuovi modi per ridurre i costi e aumentare il rendimento del capitale proprio, che continua a essere inferiore rispetto a quello dei concorrenti statunitensi. Le banche hanno già iniziato a citare l’Ia come un fattore determinante per la ristrutturazione delle proprie attività.