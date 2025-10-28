Banche, Panetta: usino risorse generate per rafforzarsi e investire

Roma, 28 ott. (askanews) – In Italia le banche devono utilizzare le risorse che continuano a generare per rafforzare la loro resilienza, investire su tecnologia e sicurezza e sostenere la crescita dell’economia. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta nel suo intervento alla Giornata mondiale del risparmio, in corso a Roma.

Per le banche in Italia “i ricavi continuano a crescere, nonostante la discesa dei tassi di interesse, a conferma della capacità degli intermediari di adattarsi e diversificare la propria attività”. Tuttavia “il contesto in cui operano non è privo di rischi – ha avvertito Panetta -. L’economia internazionale resta fragile e i mercati potrebbero subire bruschi aggiustamenti in relazione a shock improvvisi”.

Per questo, secondo il governatore “è quindi importante che le banche utilizzino le risorse generate in questa fase favorevole per rafforzare la capacità di affrontare scenari sfavorevoli, continuare a investire in tecnologie sicurezze informatiche e, soprattutto, sostenere la crescita dell’economia”.