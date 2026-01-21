Banche, Patuelli: da deregulation problemi, semplificare è la via

Roma, 21 gen. (askanews) – “La semplificazione è la via, la deregulation ci ha prodotto problemi venuti da chi l’aveva adottata”. Lo ha detto il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, nel corso del comitato esecutivo dell’associazione al quale partecipa oggi il presidente di Banca d’Italia, Fabio Panetta.

“L’alternativa alla deregulation non è la burocratizzazione ma la semplificazione”, ha aggiunto Patuelli che rivolgendosi a Panetta lo ha ringraziato per gli “ottimi indirizzi che ci ha fornito”.