A settembre i prestiti al settore privato sono cresciuti del 3,8 per cento sui dodici mesi. Lo rende noto la Banca d’Italia. Nel dettaglio, i prestiti alle famiglie sono aumentati del 2 per cento sui dodici mesi mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 6,8 per cento. Crescono anche i depositi del settore privato, mentre sono in calo la raccolta obbligazionaria e le sofferenze.

sat/mrv/red