Banche, rinviate di un anno le nuove norme Ue sul rischio

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha rinviato di un altro anno, fino all’1 gennaio 2027, la data di applicazione di una parte delle norme internazionali di Basilea 3 per le banche dell’Unione. Nel dettaglio vengono rinviate nuove regole per la gestione del rischio di mercato degli istituti di credito e delle imprese di investimento. Queste norme prevedono una nuova metodologia per calcolare i requisiti patrimoniali destinati a coprire il rischio di mercato, più sofisticata rispetto alle precedenti e in grado di allineare meglio i requisiti patrimoniali al rischio effettivo. La maggior parte dei requisiti di Basilea 3 è entrata in vigore l’1 gennaio 2025. I recenti sviluppi internazionali hanno spinto la Commissione a rinviare di un anno le norme specifiche sul rischio e sui requisiti patrimoniali. L’intervento di Bruxelles è ora soggetto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio per un periodo di tre mesi.

sat/azn