Banche, Sace e Pmi: intesa nel segno della sostenibilità. Focus dell’Acen: Esg, la nuova frontiera dello sviluppo

“E’ in atto un cambio di paradigma e la sostenibilità Esg è un riferimento ineludibile per tutte le imprese”. Così Angelo Lancellotti ha introdotto il convegno “Esg: nuovi modelli di business e opportunità dal sistema finanziario per le imprese di costruzioni e dell’energia” organizzato da Acen con Sace e Aiget. “Le banche cominciano a valutare i rating Esg alle imprese, sebbene per le piccole e medie imprese l’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2026. L’Acen accompagna questa transizione, che per gli impatti sociali e ambientali è una scelta obbligata. Nel nostro settore c’è grande sensibilità e valutiamo molto positivamente la consulenza gratuita degli istituti di credito e le garanzie e le controgaranzie di Sace”.

Dopo la presentazione dello scenario economico e di settore, curato dal vice presidente dell’Acen, Stefano Russo, Giuseppe Alfano di Aiget ha evidenziato che – in materia di energia – la vera svolta è “provare a spostare il prezzo dell’energia sugli investimenti, arrivando all’80% di produzione propria”, così come le nuove opportunità sono legate alle “comunità energetiche, una delle iniziative da perseguire” per provare “ad eliminare la dipendenza da realtà internazionali”.

Silvia Ricci, vice presidente Ance con delega alla Transizione ecologica ha sottolineato che “l’Associazione Nazionale Costruttori Edili è già al lavoro, grazie a un’intesa con Sda Bocconi, per mettere a punto un ‘codice di condotta’ che consenta a tutte le imprese associate di adottare criteri di sostenibilità Esg in azienda e nei cantieri”.

Francesco Verde, dello studio Verde & partners, ha illustrato il percorso che le imprese devono seguire per ottenere un riconoscimento Esg. “Si tratta di mettere in luce, attraverso la giusta reportistica, tutte le attività a prevalente valenza ambientale, sociale e di governance”. Il dialogo intessuto in Acen mostra infatti che il mondo finanziario è particolarmente attento a questo nuovo corso e, in tal senso, la presentazione da parte di “Sace delle garanzie messe a disposizione delle imprese ha particolare valore” ha concluso.

“La grande sfida che le Pmi italiane devono affrontare oggi e nei prossimi anni è comprendere come il percorso di transizione sostenibile e digitale sia la vera chiave per crescere di più e meglio, nei mercati internazionali ed in quello domestico. Le garanzie di Sace, Green e Futuro, le soluzioni di factoring e la nuova piattaforma Sace Esg Hub sono le nostre soluzioni dedicate alle aziende italiane per favorire questo percorso, da intraprendere insieme” ha spiegato Roberto Allara, head of sales Pmi di Sace.