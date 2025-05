Banche, sale il credito ad aprile: è la prima volta da 2 anni

Ad aprile 2025, l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie, per la prima volta da marzo 2023, registra un aumento dello 0,3% rispetto ad un anno prima (nel mese precedente la variazione era nulla); a marzo 2025 i prestiti alle imprese erano diminuiti dell’1,1% mentre quelli alle famiglie erano cresciuti dell’1,1%. Sono i dati del Rapporto mensile Abi di maggio.

L’analisi dell’Associazione Bancaria Italiana evidenzia anche che torna a salire ad aprile il costo dei mutui: il tasso medio sui nuovi finanziamenti per l’acquisto di abitazioni è cresciuto al 3,29%, in aumento di 15 punti base rispetto al 3,14% di aprile, risentendo dell’incremento del tasso Irs registrato a marzo. In calo invece il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese, sceso dal 3,92% al 3,82%.

