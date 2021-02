Banche: Sciarrone Alibrandi (Cattolica), rivedere norme npl, più tutele a debitori’

Milano, 17 feb. (Adnkronos) – L’Europa deve cambiare le regole troppo rigide per gestire i crediti in sofferenza. E lo deve fare il prima possibile, altrimenti non ci sarà ripresa. A pensarlo è Antonella Sciarrone Alibrandi, giurista e prorettrice dell’Università Cattolica di Milano. “Vanno ripensate le norme Ue sui default e il cosiddetto calendar provisioning, cioè la svalutazione obbligatoria del credito dopo un certo periodo. Erano norme nate per far emergere gli npl che, prima della Vigilanza Unica Bce, le banche tendevano a tenere il più possibile sotto il tappeto. Ora il mondo è cambiato, serve un altro tipo di risposta”, sottolinea in un’intervista al Corriere della Sera. “A cominciare dalle banche, che devono erogare bene il credito, non svalutarlo solo quando le cose vanno male”.