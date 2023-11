Banche, Uilca contro la chiusura delle filiali: martedì tappa a Napoli

“Chiusura filiali? No, grazie” è la campagna itinerante ideata e promossa da Uilca contro il fenomeno della desertificazione bancaria, nei comuni italiani più colpiti dal fenomeno, che martedì prossimo 28 novembre dalle 9:30 alle 13:00 fa tappa a Napoli in via Partenope n. 36 (di fronte Castel dell’Ovo).

“Noi sindaci abbiamo bisogno del servizio essenziale della banca e vi sosterremo nella vostra campagna contro la chiusura delle filiali nei comuni”, aveva detto il presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e sindaco di Bari, Antonio Decaro, durante la presentazione della campagna a Bari, in occasione del Congresso Regionale Uilca Puglia, al termine della stagione congressuale dell’Organizzazione.

Per il segretario generale Uilca Fulvio Furlan, “le filiali costituiscono un presidio di sviluppo e sostegno per i territori e le comunità e di vicinanza alla clientela. Se mancano soggetti legali e regolati per erogare credito e gestire le risorse economiche, si rischia di lasciare spazi all’illegalità e alla criminalità”.

Secondo l’organizzazione, le banche non possono operare solo in termini di taglio di costi, ma devono recuperare il loro ruolo sociale e logiche di profitto e finanza sostenibile.

In Italia, dal 2018 al 2022, gli sportelli bancari sono diminuiti del 17,4% (-4.423). I comuni serviti da banche sono scesi del 10,9% (-583). Il trend negativo coinvolge anche l’aspetto occupazionale: 14.020 dipendenti in meno nel settore (-5%).

Un Van personalizzato sta portando Uilca con le persone e tra le piazze del Paese per tutto il 2023. Incontri istituzionali, dibattiti, interviste caratterizzano le tappe dell’on the road Uilca, durante il quale è possibile anche partecipare al sondaggio per misurare l’effetto del fenomeno sulla popolazione. Martedì, dunque, tappa in Campania.