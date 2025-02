Banche, Unimpresa denuncia il blocco dei bonifici tra Italia e Russia

“Da oltre un mese, i bonifici e i pagamenti bancari personali tra l’Italia e la Russia risultano bloccati, creando una condizione di pesante disagio per i circa 5.000 cittadini italiani che risiedono nei territori russi, tra cui circa 400 pensionati. Il mancato accesso alle proprie disponibilita’ economiche sta determinando una situazione di emergenza per queste persone, che si trovano impossibilitate a effettuare pagamenti di beni essenziali, acquisti quotidiani e spese di prima necessita’”. Lo segnala Unimpresa che esprime forte preoccupazione per questa situazione e chiede un rapido intervento delle autorita’ italiane. “Il blocco dei bonifici tra Italia e Russia – prosegue l’assocazione – sta creando un grave problema per migliaia di nostri connazionali, privati di qualsiasi accesso alla liquidita’ e quindi impossibilitati a sostenere le spese di vita quotidiana. Chiediamo al governo di attivarsi immediatamente per verificare le cause di questa interruzione e trovare una soluzione che consenta il ripristino delle operazioni bancarie essenziali per i nostri cittadini. Allo stesso tempo, sollecitiamo le banche italiane a fornire chiarimenti su quanto sta accadendo e a indicare eventuali alternative per garantire a questi italiani un minimo di operatività finanziaria” commenta il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora.