Banchero superstar, 31 punti nel successo esterno di Orlando

ROMA (ITALPRESS) – Paolo Banchero in formato superstar nella notte italiana della regular-season dell’Nba. La ventenne ala grande-centro nata a Seattle ma con passaporto italiano è decisiva nel successo esterno di Orlando Magic, per 117-106, sul parquet dei Charlotte Hornets: l’azzurro, prima scelta assoluta al Draft Nba 2022, finisce a referto da top-scorer con 31 punti, più 6 rimbalzi e 5 assist, in 36 minuti di impiego. Non basta, invece, una buona prestazione di Simone Fontecchio a Utah Jazz, travolta per 130-103 sul campo di Oklahoma City Thunder: la 27enne ala piccola pescarese termina con un bottino personale di 16 punti, impreziositi da 3 rimbalzi e un assist, e 27′ complessivi di presenza in campo. A fare la voce grossa è Wiggins, autore di 27 punti contro i 20 del finlandese Markkanen. Denver mette al sicuro il primato a Ovest: i Nuggets si impongono infatti per 113-97 sui Memphis Grizzlies nonostante la ‘manò calda di Morant, il più prolifico del match con 27 punti all’attivo. Jokic però non perdona e incide con la sua ennesima tripla doppia della carriera (18 punti, 18 rimbalzi, 10 assist). Affermazione esterna dei New York Knicks, che piegano in rimonta per 115-105 i Boston Celtics con 38 punti di uno scatenato Bridges (35 di Brown e 22 di Tatum per il quintetto di casa). Miami Heat si fa invece mettere al tappeto dai New York Knicks, che fanno festa in Florida per 122-120 con 43 punti di un ispirato Randle. Serata da dimenticare per le due formazioni di Los Angeles: i Clippers cedono in volata per 128-127 ai Sacramento Kings (33 punti di Fox), mentre i Lakers escono battuti in casa dai Minnesota Timberwolves per 110-102 sebbene Davis timbri 38 punti. Altri risultati: Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers 129-111; Chicago Bulls-Phoenix Suns 104-125; Golden State Warriors-New Orleans Pelicans 108-99.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).