Banco Bpm e Sace promuovono i progetti di crescita sostenibile di Hipac Spa

Banco BPM e Sace sostengono la strategia di crescita sostenibile di Hipac Spa, società specializzata nella produzione di imballaggi flessibili. Il finanziamento di 5 milioni di euro, destinato a supportare i piani di sviluppo dell’azienda, è assistito dalla Garanzia Green di Sace.

Fondata oltre trent’anni fa, Hipac produce soluzioni innovative e personalizzate per la protezione di beni industriali in grado di garantire stabilità alle merci e risparmio economico per unità di imballo. Opera prevalentemente nel mercato italiano e nei Paesi del centro nord Europa serviti mediante gli stabilimenti in Italia, Spagna e Romania.

Il finanziamento erogato da Banco Bpm è destinato a supportare il piano di sviluppo dell’azienda denominato HI-Green, che prevede l’adozione di impianti di ultima generazione funzionali al risparmio energetico e la messa a punto di nuove tecnologie per la produzione di imballaggi flessibili legati all’economia circolare che consentono di ridurre il consumo di materie prime vergini con l’utilizzo sempre più crescente di materiali riciclati.

Sace ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. L’azienda, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un’economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questa operazione rientra nell’ambito della convenzione green con Banco BPM, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile.

“Siamo molto orgogliosi che, grazie alla collaborazione con Banco BPM e SACE, potremo intensificare il nostro impegno verso soluzioni tecnologiche e innovative nell’ambito degli imballaggi flessibili– commenta Alessandra Giorlando, Ad di Hipac, “un riconoscimento all’attenzione alla sostenibilità che rappresenta fin dalla nostra nascita uno dei nostri tratti distintivi e che ha contribuito alla nostra crescita”.

“Hipac è un’azienda di primaria importanza a livello nazionale e internazionale e ha sempre dimostrato una forte propensione ambientale – spiega Enrico Lemmo, Responsabile Mercato Corporate Nord Est di Banco Bpm. “Per questa ragione ha deciso di innovare la sua catena produttiva con una nuova tecnologia e per fra questo ha bisogno del nostro aiuto. Con questa operazione Banco BPM si conferma partner di riferimento per le imprese che nel nostro territorio sviluppano progetti ambiziosi e fortemente innovativi con l’obiettivo strategico di avviare una trasformazione sostenibile focalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale del proprio business”.