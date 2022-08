Banco Bpm, nuove strutture dedicate alle Pmi: 6 sono operative in Campania

Banco BPM ha integrato il proprio modello di rete commerciale con 135 nuove strutture specialistiche dedicate alle Pmi in grado di offrire, servizi e prodotti personalizzati alle aziende con fatturato, o attivo di gruppo, compreso tra i 5 e i 75 milioni di euro, incluse le realtà del Terzo Settore e della Pubblica Amministrazione. Questo nuovo modello di organizzazione commerciale, che rappresenta uno degli obiettivi del Piano Strategico 2021-2024 di Banco BPM, si fonda su due presupposti essenziali: i servizi rivolti in modo specifico ed esclusivo alle aziende e la prossimità territoriale, favorita da una distribuzione delle strutture nelle aree di maggiore presenza della Banca e in quelle ad alto potenziale di crescita. Le strutture, che a livello nazionale servono oggi circa 45mila imprese grazie all’attività di oltre 800 dipendenti si affiancano all’attività tradizionale delle filiali che, attraverso la presenza di gestori dedicati, offrono il proprio servizio alle aziende con fatturato inferiore a 5 milioni di euro. Insieme, Centri imprese e filiali intendono tra l’altro raccogliere e presentare alle aziende italiane le opportunità della digitalizzazione dei servizi e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la riforma di nodi strutturali relativi all’economia e al tessuto sociale del nostro Paese. In Campania sono operative 6 nuove strutture specialistiche in cui operano 20 persone al servizio di oltre 1000 aziende: Napoli, Caserta, Nola, Salerno, Benevento e Avellino. “La costituzione dei Centri Imprese nasce con l’obiettivo di qualificare in misura sempre maggiore la nostra relazione con le aziende e con il territorio – dichiara Luca Mazzini, Responsabile Direzione Centro Sud di Banco BPM – Nel Centro Sud, dal Lazio alla Sicilia, abbiamo aperto in totale 20 strutture con una task force di oltre 100 persone, con l’intento di offrire un servizio mirato e tempestivo, con un alto grado di specializzazione e di personalizzazione, per consolidare il nostro ruolo di partner a fianco dei clienti. In tal modo – conclude Mazzini – possiamo fornire consulenza e soluzioni complete per tutte le esigenze sia di breve sia di lungo periodo, anche grazie alla collaborazione con le nostre società Banca Akros e Banca Aletti”.