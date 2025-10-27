Banco di Napoli, il capitale perduto

Innanzi tutto, ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a questo convegno dove si tratta un tema che , soprattutto per i napoletani, rappresenta una ferita ancora aperta che fa fatica a rimarginarsi.

Ringrazio, poi, tutti i presenti che avranno la pazienza di ascoltarmi e mi scuso per avere optato per una relazione da leggere ma mi è sembrato l’unico modo per contenere il mio intervento nei limiti di tempo che mi sono stati assegnati

Io sono, qui, come si legge nella locandina, perché sono autore del libro “Il capitale perduto” edito dalla società editrice Giannini.

Devo subito chiarire che non sono uno scrittore, non lo sono mai stato e ben difficilmente mi azzarderò ancora ad invadere un campo così ben degnamente rappresentato anche in questa sede.

Ad evitare equivoci, desidero dunque precisare, in via prioritaria, che il titolo del libro, dopo “ il capitale perduto”, continua specificando: “Una voce di dentro racconta perché il Sud ha perso le sue banche “.

Ebbene, io sono quella voce di dentro ed il contenuto del libro va ben oltre il doloroso episodio del Banco di Napoli, che pure vi viene descritto, con dovizia di particolari, in tutti gli aspetti.

Ho ritenuto di potermi definire una “ voce di dentro” perché ho lavorato nel settore bancario per quasi 62 anni.

I primi trenta, a partire dal 1959, al Banco di Napoli dove, assunto come impiegato di sportello, ho avuto l’opportunità di percorrere tutta la carriera amministrativa, fino a raggiungere la funzione di responsabile dell’Area Bilancio ,Programmazione e Controllo di gestione.

I bilanci 1987 e 1988 recano, infatti, la mia firma.

Dimessomi ad inizio del 1989 per ragioni che sono ampiamente dettagliate nel libro, sono andato poi ad occupare posizioni di vertice – direttore generale, amministratore delegato e presidente – in tre banche siciliane e, nello stesso tempo, da maggio 1991, sono entrato a far parte del Comitato Esecutivo del Banco di Napoli ICDP e dal 1° luglio successivo, quando è avvenuta la trasformazione in Spa, ne sono diventato consigliere di amministrazione

In tutto questo percorso ho commesso due gravi errori che sono stato costretto a pagare a caro prezzo, ma che non avrei esitazione a ripetere:

– quello di essere un irriducibile aziendalista e

–quello, ancora più grave, di essere un meridionalista convinto, che ha rifiutato preziose occasioni di arricchimento pur di mantenere fede ad irrinunciabili principi morali ed all’impegno assunto, di consigliere di amministrazione del Banco.