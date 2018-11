Banco di Napoli, Messina, restano il logo e l’impegno al Sud 

Con l’incorporazione del Banco Di Napoli in Intesa Sanpaolo, da domani, non scompare il logo “che resterà oltre il 2020” ed il ruolo dello storico Istituto partenopeo “è destinato a proseguire in maniera ancora più rilevante”. L’Ad del gruppo Intesa Sanpaolo Carlo Messina lo indica in una intervista al Corriere del Mezzogiorno. “L’impegno della nostra banca per sostenere i progetti di famiglie e imprese e per rappresentare il motore della crescita economica e sociale del Mezzogiorno resta intatto”, con la direzione regionale che “resterà basata a Napoli”, dice Messina. Continuità anche per il lavoro di Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli, direttore regionale del gruppo Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia: “Ha svolto bene il suo ruolo e continuerà a farlo”. Intesa Sanpaolo “chiuderà il 2018 con erogazioni di nuovo credito al Sud per 8 miliardi, in crescita del 5%”.