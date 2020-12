Bancomat, 0 commissioni banche per pagamenti fino a 5 euro

A partire dall’1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 le transazioni effettuate sul circuito PagoBancomat per pagamenti con importo fino a 5 euro saranno a zero commissioni pagate dalle banche. L’iniziativa, promossa da Bancomat Spa, coinvolge oltre 35 milioni di italiani e oltre 2 milioni di esercenti. Il progetto, in linea con il piano Cashless del Governo, ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo delle carte PagoBancomat per tutte le operazioni nel quotidiano di piccolo importo, fino a 5 euro, annullando le commissioni di circuito e interbancarie.

sat/mrv/red