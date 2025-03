Bande musicali e majorettes, in Campania un albo regionale e 300 mila euro l’anno di aiuti

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità oggi una proposta di legge per la “valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico della Regione Campania e dei gruppi di majorettes”. La proposta di legge, ad iniziativa del consigliere regionale Corrado Matera (gruppo misto), ha la finalità di riconoscere “la musica come strumento di formazione culturale, inclusione sociale e sviluppo economico, promuove e sostiene la cultura bandistica campana, quale espressione del patrimonio culturale immateriale regionale e veicolo di identità, arte democratica e valorizzazione del territorio”. La legge prevede anche l’istituzione di un albo regionale delle bande musicali e dei gruppi di majorettes e la Giornata, individuata nell’ultimo sabato del mese di maggio, dedicata alle bande musicali. Ci saranno contributi regionali per il sostegno e la promozione di attività ed iniziative musicali. Matera ha riferito che in Campania sarebbero circa 10mila le persone facenti parte delle bande musicali, che offrono ai giovani e ai meno giovani momenti di aggregazione. La legge prevede la concessione di fondi per l’acquisto e la conservazione degli strumenti ma anche per individuare spazi da mettere a disposizione delle bande (il finanziamento sarebbe di circa 300mila euro per anno).