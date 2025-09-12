Bandecchi da Terni alla Campania: Io presidente per rompere e ricostruire. E’ ora di finirla con le false promesse

di Marzio Di Mezza

Sindaco di Terni e imprenditore, Stefano Bandecchi è entrato nella corsa per la presidenza della Regione Campania con un progetto che ambisce a scuotere il sistema politico tradizionale. Autonomo nella sua lista “Dimensione Bandecchi”, promette concretezza al posto delle parole, merito al posto del clientelismo, risultati al posto delle promesse. In questa intervista spiega perché dall’Umbria vuole misurarsi con le sfide campane, come applicherà la sua esperienza manageriale, quali sono le priorità per sanità, giovani e politica locale, e come intende costruire una alternativa credibile al “campo largo” che sostiene il centrosinistra.

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e Presidente della Provincia, lei ora annuncia la candidatura a Presidente della Regione Campania. Quali motivazioni personali e politiche hanno spinto questa decisione?

E’ molto semplice: ho deciso di entrare in politica per mettere a disposizione dei cittadini la mia capacità, l’esperienza accumulata in anni di impresa con eccellenti risultati, la mia energia e la mia visione per dare una scossa all’intero sistema, perché la situazione è davvero grave.

Ho deciso di candidarmi in Campania per diverse ragioni: è una regione con immense potenzialità, con una classe imprenditoriale di primo livello, con un popolo eccezionale. È però una regione gestita male, gravata da problemi strutturali e da una gestione clientelare,. Queste elezioni sono un’opportunità importante per dimostrare che amministrare bene è possibile, se lo si sa fare. Io lo so fare: posso restituire ai cittadini campani quella dignità e quelle speranze che la politica nell’ultimo trentennio ha cancellato.

​Lei guida la lista autonoma “Dimensione Bandecchi” e ha dichiarato di volersi rivolgere «a chi si alza alle sei del mattino, produce ricchezza e combatte gli sprechi burocratici». In che modo queste parole si traducono in un programma concreto per i cittadini campani?

Stiamo lavorando ad un programma serio, concreto, non ideologico ma operativo. Vede, tutti i politici che hanno operato in Campania, di maggioranza e opposizione, hanno sempre presentato programmi meravigliosi, pieni di idee e di progetti poi mai realizzati. Chiacchiere, false promesse, impegni mai mantenuti, mentre i cittadini affogano tra mille problemi, dalla sanità alla disoccupazione, dalla sicurezza all’ambiente. Tutto viene gestito col bilancino della politica, non per rispondere ai bisogni dei cittadini ma per gestire il potere.

Io sono un lavoratore, ho realizzato progetti ambiziosi e raggiunto il successo. Pur avendo un patrimonio importante continuo a lavorare 14 ore al giorno, come milioni di italiani, che però faticano ad arrivare alla fine del mese, vessati da tasse che finanziano servizi indegni, a partire dalla sanità fino alle infrastrutture.

Da imprenditore so trasformare i progetti in realtà, senza troppe parole, con le azioni. E so che nelle pubbliche amministrazioni, che ricordiamo gestiscono i soldi pagati dai cittadini con le tasse, ci sono sprechi enormi.

Un esempio concreto? Da sindaco di Terni dovevo asfaltare tantissime strade ereditate in condizioni pietose dalle precedenti amministrazioni. Secondo le famose Tabelle, ogni km di asfalto sarebbe dovuto costare circa 120.000 euro. Bene, ho fatto io direttamente indagini di mercato e analisi economiche e ho fatto per il Comune una scelta diversa dal solito appalto esterno: ho acquistato direttamente i mezzi necessari e ho assunto gli operai. Ebbene: oggi l’asfalto a Terni costa 50.000 euro a km: un risparmio di oltre il 50%, che moltiplicato per km e km di strade si tradurrà in un risparmio di milioni di euro per il Comune e quindi per i cittadini.

In un comunicato ha affermato: “È arrivato il momento di cambiare tutto”, denunciando una gestione clientelare della Campania. Quali istituzioni o settori ritiene abbiano maggiormente risentito di questa deriva e come intende intervenire?

Nessun settore della Pubblica Amministrazione mi sembra estraneo ad una gestione iper politicizzata e iper clientelare. A partire dalla Sanità, la politica gestisce e mette le mani ovunque, giocando con la salute dei cittadini.

Interverrò come ho sempre fatto nella mia vita e nella mia attività imprenditoriale: metterò le persone più competenti e capaci nei posti chiave, senza guardare all’appartenenza politica e alle opinioni personali. Solo attraverso il merito, che sostituirà il criterio di fedeltà al singolo politico, si possono cambiare le cose. I cittadini hanno diritti che chi amministra deve garantire, ma se ogni scelta anziché essere basata sulle capacità viene fatta secondo fedeltà politica, non cambierà mai nulla.

Io non ho nulla da guadagnare dalla politica, per me la gestione pubblica significa ottenere i risultati, migliorare le cose e garantire i diritti dei cittadini. Lo sto facendo a Terni, lo farò in Campania.

Come fondatore dell’Università Niccolò Cusano e imprenditore, ha una formazione differente rispetto ai tradizionali politici. In che modo questa esperienza manageriale può essere un valore aggiunto per la governance di una regione complessa come la Campania?

Sono abituato ad analizzare, studiare e trovare soluzioni. Non mi interessa la politica politicante, io lavoro per obiettivi. In Campania serve una nuova visione che abbia una direttrice di sviluppo importante, che tenga conto delle eccellenze dei territori in ogni settore, che coinvolga i cittadini e metta al centro i problemi reali della persona. Per me le questioni ideologiche non esistono: se servono i termovalorizzatori per aiutare l’ambiente, far risparmiare i cittadini e produrre energia, io sono favorevole. Se a Ischia, ad esempio, vi è da decenni l’irrisolto problema delle case abusive, tenuto conto che le amministrazioni e la politica lo hanno consentito probabilmente lucrando sul piano elettorale, ritengo che l’unica soluzione di buon senso sia quella di fare una sanatoria, regolarizzare definitivamente la situazione e poi perseguire in modo pesantissimo chi, in futuro, dovesse provare a costruire abusivamente. Dopo 50 anni abbattere le abitazioni dei cittadini, peraltro a macchia di leopardo, sembra più un’operazione di facciata, di natura politica, che un qualcosa di realizzabile. Io sono una persona concreta e capace di assumersi le proprie responsabilità, cosa che mi pare nessuno abbia finora fatto.

Lei ha sostenuto progetti politici in Lazio, Umbria e Liguria, con Alternativa Popolare. Ora si presenta in Campania con una posizione autonoma. Quali sfide attende per costruire una coalizione regionale efficace da zero?

La mia sfida è questa candidatura. Ho scelto di presentarmi con una lista personale ed autonoma, pur riconoscendomi nell’area politica di centrodestra, per avere piena libertà di azione e di parola. La sfida è una ed è semplice: tornare ad una politica fatta da persone competenti e capaci di dare le risposte ai cittadini. Il mio è un progetto liberale e aperto, che mira, diversamente dalla politica tradizionale, esclusivamente ai risultati. È arrivato il momento di reagire, perché non è possibile che in Italia, che ricordo essere stata la quarta potenza mondiale fino agli anni 90, oggi una famiglia con 2 stipendi e due figli non riesca ad arrivare alla quarta settimana del mese. È una follia lavorare e rimanere poveri, non è tollerabile. Come non è tollerabile che 120.000 giovani, 20.000 dei quali della Campania, siano costretti ad emigrare ogni anno in cerca di lavoro e di condizioni di vita migliori. Da un lato abbiamo il problema dell’immigrazione gestita male, dall’altro centinaia di migliaia di italiani, in maggioranza giovani, espatriano e non nascono più bambini: seguendo questa strada, fra 25 anni, l’Italia sarà un paese di anziani e fallito. Se c’è qualche partito che ha la mia stessa visione ben venga il suo sostegno, ma non sto cercando alleanze in Campania, Dimensione Bandecchi corre da sola.

​In un periodo in cui si parla di alleggerire la burocrazia, migliorare la sanità e creare opportunità per i giovani, come immagina il futuro della Campania da qui ai prossimi cinque anni?

l futuro della Campania passa dalla scelta che farà la maggioranza dei cittadini alle prossime elezioni regionali. Ci sono in campo tre candidature con tre differenti proposte politiche, due di continuità e la mia di rottura, di ricostruzione. Se dovessi immaginare il futuro di una Campania amministrata da Fico e da un campo largo pieno di contraddizioni e posizioni inconciliabili, con un Presidente privo di esperienza amministrativa e di governo, sarei abbastanza preoccupato e perplesso. Fico non conterà nulla e sarà in balia degli scontri politici interni che ci sono stati e ci saranno, senza contare il condizionamento che gli deriverebbe dalla pesante presenza di De Luca. Per quanto riguarda una Campania amministrata dal centrodestra, sinceramente non so risponderle. Una coalizione stabile che perde due volte di fila la Regione Campania, che è espressione della maggioranza di Governo, incapace di creare e consolidare negli anni una leadership forte e credibile da spendere in queste elezioni, come potrebbe essere in grado di governare? Non hanno neanche saputo fare opposizione, almeno guardando i sondaggi, sarebbero in grado di governare e risolvere i problemi della Campania? Io credo di no.

Se i cittadini sceglieranno di votare Stefano Bandecchi sarà l’inizio di un rivoluzionario percorso comune che sostituirà i fatti ed i risultati alle promesse e alle chiacchiere. Occorre ricostruire l’intero sistema Campania, affrontando e risolvendo nel modo giusto le criticità e creando un rapporto stabile, di ascolto e soluzioni rispetto alle legittime istanze dei cittadini. Voglio una Campania in cui si possa vivere bene, in cui funzionino gli ospedali, in cui gli Uffici ed i burocrati siano al servizio ed in aiuto a persone ed imprese, in cui i giovani possano lavorare, svolgere attività professionali ed imprenditoriali, studiare e crescere lontani dai condizionamenti della criminalità, una Regione attenta ai soggetti deboli e alle famiglie in difficoltà, una politica che ritorni a fare ciò che ha dimenticato: stare al servizio dei cittadini e garantire tutti i servizi ed i diritti dovuti. Dovrebbe essere la normalità, intendo renderla normalità.