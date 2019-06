Bandi e opportunità per i giovani, via al truck tour #OggiProtagonisti

Dieci tappe di un viaggio che da Torino, il prossimo 25 giugno, si concluderà a Palermo, il 6 luglio. Dieci appuntamenti per raccontare le opportunità messe in campo dal Governo e dall’Agenzia Nazionale per i Giovani per le nuove generazioni, per creare connessioni con le istituzioni. E’ #OggiProtagonistiTour, viaggio itinerante a bordo di un truck organizzato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani e dal Dipartimento per le Pari Opportunità in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inaugurato dal premier Giuseppe Conte, in piazza Colonna, davanti Palazzo Chigi. “I giovani – ha detto – sono il presente e il futuro”. Sarà l’occasione per parlare di opportunità per gli under 35, di progetti in corso, del bando Fermenti, di bandi europei come il neonato Corpo Europeo di Solidarietà. E per raccontare storie e modelli positivi cui ispirarsi in riferimento all’iniziativa europea “Role Model”, nell’ambito del piano di cooperazione del programma Erasmus+ finanziato dall’Unione europea. “Una recente indagine commissionata ad Ipsos sulle condizione giovanile in Italia – ha sottolineato Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili – ci ha detto che le istituzioni sembrano idealmente vicine per intenti e valori espressi, ma lontane per linguaggio e modalità comunicative. Per questo abbiamo deciso di metterci in viaggio, per dialogare e ascoltare, per stimolare la partecipazione attiva e l’inclusione del maggior numero di giovani”. “Durante il tour racconteremo storie positive, esempi virtuosi, ‘Role Model’, ovvero giovani che partendo da contesti di svantaggio, sono riusciti con determinazione a realizzare i propri sogni e i propri obiettivi – spiega Domenico De Maio, Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani -. Il tour consente di valorizzare le opportunità che le istituzioni offrono ai ragazzi, basti pensare ai recenti dati della Commissione Europea che hanno testimoniato come un percorso di mobilità, scambio e volontariato, nell’ambito del programma Erasmus+, possa influire notevolmente sulla capacita’ per i piu’ giovani di ricerca del lavoro”. #OggiProtagonistiTour, dopo Torino, ogni giorno farà una tappa: Milano, Padova, Cattolica, Macerata, L’Aquila, Napoli, Taranto, Catanzaro, Palermo.