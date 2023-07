Bandi Ue: tutte le scadenze. Online la newsletter di agosto

E’ online l’ultima edizione della newsletter informativa “Speciale Bandi“. “L’iniziativa – afferma Aldo Patriciello, deputato del Parlamento Europeo – intende, afferma fornire un servizio rivolto a tutti i cittadini ed in particolare a chi riveste cariche istituzionali, a chi lavora nel settore delle Piccole e Medie Imprese, della Sanità, dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato, dei Servizi e degli Enti Territoriali Locali, in cui l’informazione “Europea” risulta essere di vitale importanza. Operare nella nuova “dimensione europea” è oggi infatti una necessità per la sopravvivenza e la crescita di ogni attività sociale e imprenditoriale”.